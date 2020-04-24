القليوبية تسجل وفاة حالتين وإصابة 14 مواطنا بفيروس كورونا

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها، إصابة 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالقليوبية، ووفاة حالتين.

وأوضح النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، أن حالتي الوفاة هما لسيدة عمرها 70 عاما، بهتيم بشبرا الخيمة، ومواطن عمره 65 عاما، من مركز طوخ، لكن إقامته في القاهرة وليس له مخالطين في طوخ وتم دفنه مساء اليوم

أضاف بدوي أن حالات الإصابة الأولى هي ممرضة 45 عاما، ومقيمة بنها شارع أحمد ماهر الأهرام والثانية، لمدرس 55 عاما، ومقيم قرية دملو التابعة لمركز بنها، أما الحالة الثالثة لموظف عمره 58 عاما، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر مويس التابعة لمركز بنها.

وتابع بدوي أن حالة الإصابة الرابعة هي لسائق عمره 33 عاما، ومقيم المنشأة الكبرى التابعة لكفر شكر والحالة الخامسة فهي لسيدة عمرها 68 عاما، ومقيمة الزهويين شبين القناطر، أما الحالة السادسة في لموظف 48 عاما، ومقيم المريج التابعة لمركز شبين القناطر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحالة السابعة، هو عامل 33 عاما، مقيم 24 شارع الطوخي شبرا ثانٍ، والحاله الثامنه فهي لسيدة 44 عاما، مقيمة القناطر الخيرية تقسيم غنيم، أما الحالة التاسعة فهي لموظف 52 عاما، من مقيم قرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر.

وأوضح بدوي أن الحالة العاشرة هي لموظف بالمعاش 68 عاما، مقيم شارع السد العالي منشية الحرية شبرا الخيمة، والحالة الحادية عشرة فيه لسيدة 67 عاما، مقيمة بمدينة العبور شارع النزهة، والحالة الثانية عشرة فهو محاسب 49 عاما، مقيم رمادة التابعة لمركز قليوب، أما الحالة الثالثة والرابعة عشرة فهي لعامل 59 عاما، مقيم كفر الحارث شبين القناطر، وربة منزل 24 عاما، مقيمة شارع حسب النبي شبرا ثانٍ.

وأكد النائب في بيانه على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية قدر الإمكان.