عودة 6 خدمات للشهر العقاري.. تعرف عليهم

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إعادة العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية مع قصر العمل على 6 خدمات فقط.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الخدمات التي جرى إعادة تفيها من خلال الشهر العقاري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات الشهر العقاري المتاح تقيدمها للجمهور

قررت وزارة العدل، إعادة تشغيل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات المقدمة للجمهور على الخدمات التالية:

ـ عقود الايجار الرسمية – إثبات تاريخ.

ـ التصديق على الدفاتير الإيجارية.

ـ محضر ايداع وصية (مغلقة).

ـ محضر فتح وصية (مغلقة).

ـ التوكيل الخاص (صرف المعاش).

ـ الإقرارات.

مواعيد عودة العمل بالشهر العقاري

ـ يبدأ العمل بالشهر العقاري وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 أبريل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية اللازمة في هذه الشأن.

جاء ذلك اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.