رامز جلال يسخر من غادة عادل: لابسة بنطلون معفن وجزمة أنور وجدي

سخر الفنان رامز جلال، من الفنانة غادة عادل أثناء ظهورها في برنامجه الجديد، بسبب ملابسها.

وقال جلال خلال تقديمه لها، في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "ده الجاكت مقطع خالص، انتي جاية من خناقة ولا إيه؟".

وأضاف: "بتقول رحنا عملنا شوبنج، دي فيها تلقيح، انتي عاوزانا نحاسبلك ولا إيه".

كما سخر منها، بسبب اصطحابها حقيبة، قائلا: "إيه الشنطة دي؟ لانش بوكس؟ دي بتتباع مع الزمزمية، والبنطلون معفن أوي والجزمة بتاعة أنور وجدي في فيلم قطقوطة، وبعدين دي مش لابسة سلسلة، دي هيلب مركب في رقبتها".