الجسر الجوي الاستثنائي لإعادة المصريين يصل محطة واشنطن أول مايو القادم

كشف مصدر موثوق بوزارة الطيران المدني، أن الوزارة بصدد تيسير رحلتين استثنائيتين إلى "واشنطن"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ستقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 1 من مايو القادم، والعوده إلى مطار مرسى علم الدولي يوم 3 من نفس الشهر.

فيما تقلع الرحله الثانية من القاهره يوم 3 من مايو القادم، والعودة لمطار مرسى علم يوم 5 من مايو، وذلك لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفتت المصادر، إلى أن جميع الرحلات الدولية القادمة من الخارج سيجرى حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، حيث يجرى تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني الثلاثاء الماضي الموافق 21 من أبريل الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى 5 من مايو، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.