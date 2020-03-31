وزير الطيران المدني يبحث أوضاع الشركات الخاصة في ظل أزمة كورونا

عقد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا، مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة، وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص، في ظل تعليق الرحلات الجوية، من وإلى مصر.

جاء الاجتماع بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وعدد من الجهات المعنية.

وأطلع وزير الطيران، فى بداية الاجتماع، على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة، في ظل توقف الحركة الجوية، واستمع إلى بعض الآراء والمقترحات، حول مواجهة الأزمة الحالية.

كما ناشد وزير الطيران، رؤساء الشركات بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة، ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تمر حاليا بفترة صعبة، تستوجب علينا جميعا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، مضيفاً أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد، انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدنى.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى دائما لتقديم كل سبل الدعم، للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية، لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول، مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

ووجه منار، بتشكيل لجنة من كل الأطراف، للوقوف على أخر التطورات، ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة، من أجل مجابهة هذه المحنة، التي تشهدها كل قطاعات الدولة.