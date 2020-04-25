حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لا يميل للمخاطرة والمغامرة، ولكنه يفضل الاستقرار، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة مريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.