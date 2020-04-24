147 حالة وفاة جديدة بكورونا في أونتاريو وكيبيك الكنديتين

أعلنت السلطات الكندية، تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، ليرتفع اجمالي حالات الوفاة المسجلة بالبلاد إلى ألفين و294 حالة.

وجاء تسجيل حالات الوفاة في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، بواقع 50 و97 حالة على الترتيب، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 43 ألفا و551 حالة بعد تسجيل ألف و441 حالة اليوم.

وأعلنت مقاطعة "موفاوند لاند اند لابرادور" بالشرق الكندي مرور أسبوع كامل دون أي حالة إصابة في المقاطعة.

من جانبه، كشف رئيس حكومة إقليم سسكتشوان الكندي، سكوت مو، عن خطة لإعادة إطلاق اقتصاد المقاطعة بعد الإغلاق بسبب جهود التصدي لجائحة "كوفيد-19".

وقال مو: نجحت المقاطعة في تسطيح منحنى العدوى، متوجها بالشكر لأبنائها والعاملين في الخطوط الأمامية، والعاملين في قطاع الصحة على دورهم في التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وأضاف مو: أشارت إحصاءات تتبع حالات الوفاة وعدد الحالات التي استدعت دخول المصابين بمرض "كوفيد-19" المستشفيات، إلى أنّ معدل الإصابات في هذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي هو أدنى بنسبة 90 بالمئة من المعدل الكندي.