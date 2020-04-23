ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في كندا إلى 1974 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كندا، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40 ألف و190 حالة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي كورونا المستجد في البلاد، بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الوباء.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي كورونا المستجد في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.

وقال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد - خلال مؤتمره الصحفي - إنه سيطلب رسميًا موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك من وكالة الصحة العامة وأفراد القوات الكندية على وجه التحديد، للمساعدة في احتواء تفشي الوباء في خمس دور رعاية، واصفًا الوضع في أماكن الرعاية طويلة الأجل بـ"حرائق غابات مستعرة".

وتم نشر أفراد القوات الكندية بالفعل في مقاطعة كيبيك، للمساعدة في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتضررة بشدة، وقال رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا ليجولت إنه طلب من الحكومة الفيدرالية إرسال ألف جندي إضافي لمساعدة الموظفين في هذه المؤسسات.