وفيات كورونا في كندا تتجاوز عتبة الألفين

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم، أن حصيلة الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، تجاوزت عتبة الألفين، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 40 ألفا.

وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ157 حالة جديدة، من 1871 إلى 2028 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد بلغ 40 ألفا و824

وسجلت الوكالة خلال اليوم الأخير 1892 إصابة جديدة بالعدوى ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 40 ألفا و824، فيما خضع أكثر من 620 ألف شخص لفحص كورونا.

وتعود معظم الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مقاطعتي كيبك نحو 20.1 ألف حالة وأونتاريو نحو 13 ألف حالة.