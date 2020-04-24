استقرار في أسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، ليثبت سعر أعيرة الذهب عند نفس النقطة، ليثبت عيار 18 مبلغ 643 جنيهًا وهو نفس السعر في الصباح.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي شهدت استقرارا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 855 و857 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين748 و750 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 641 و643 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف جنيه.