محمد منير: كل قرن تحدث أزمة غناء وفي النهاية تكون لصالح الفن الجيد

قال الفنان محمد منير، إنه دائما ما يتعامل مع الأغنية الجيدة التي تلفت انتباه، ولم يكن أبدا ضد أية أغنية، مؤكدا أنه مع بداية كل قرن ونهاية قرن، "تحدث أزمة بالغناء" وتكون في النهاية لصالح الفن الجيد: "أنا واثق إن الفترة اللي جايه هتحمل فن متقدم مني ومن غيري كتير".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، اليوم، أن كل جيل غنائي له ظروفه وطريقته في التعبير عن نفسه، بالطريقة التي "تحلوا له ولا تكدر صفو المجتمع".

وأوضح الفنان محمد منير أنه يهوى التمثيل ومنه نجح في صناعة أغاني عظيمة مستمرة حتى الآن: "قد تكون الأفلام انتهت، ولكن الأغنية مازالت موجودة، وكل الأغاني اللي مارستها مع يوسف شاهين وغيره بتنافس، ومفيش حفلة لحد النهاردة مش بغني فيها حدوته مصرية أو علي صوتك بالغنى، والأغنية أبقي من الفيلم نفسه".

وأكد منير، الملقب بـ"الكينج"، أن تمثيل المسرح له متعه وإيقاع خاص وكذا السينما، بينما يرى دائما أن الأهم بالنسبة له هو الغناء بالدرجة الأولى.

وعن أزمة كورونا المستجد، قال منير إنه "لن تظل أزمة مستمره حتى النهاية"، ولكنه على يقين بكرم الله لإيجاد حل لتلك الأزمات التي تحدث حاليا: "أنا متفائل، وفي بداية حياتي مفيش حالة خطر في مصر، وشوفنا البلهاريسيا وفيروس سي وغيرهم، وعدت، وظل الشعب المصري زي ماهو بابتسامته وضحكته".