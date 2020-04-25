الحلقة الأولى من سكر زيادة: زوج عصمت يتزوج عليها وكريمة تترك المنزل

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سكر زيادة، المذاع على فضائية "MBC"، بخيانة زوج نادية الجندي، والتي تجسد دور "عصمت" بسيدة أصغر منها.

ثم تذهب "عصمت" إلى هالة فاخر حتي تجلس معها وعندما تشتكي لها ماحدث، تبدأ "هالة" بالحديث عن زوجها المتوفي، وكأنه مازال على قيد الحياة، حتى تطلب منها "عصمت" ترك منزلها والذهاب للجلوس معها في القصر حتى تهدأ اعصابها.

وتتوالى الأحداث يطلب ابن نبيلة عبيد والتي تجسد دور "كريمة"، انه يريد ادارة اعمالها بعدما تقدم بها العمر وعدم قدرتها على تحمل اعباء ومسؤولية العمل.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة في اطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا .

المسلسل بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.