الأمم المتحدة: عمليات الإغاثة تضاعفت لإنقاذ حياة أكثر من 117 مليون شخص

أوضحت الأمم المتحدة، في بيان أصدرته اليوم، أن عمليات الإغاثة تضاعفت، وشرع العاملون الإنسانيون بتركيب محطات غسل اليدين وإيصال الماء الصالح للشرب والطعام للمجتمعات المحتاجة، وإطلاق حملات إعلامية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن ثمّة حاجة ماسة للتمويل من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاستجابة للعديد من الأزمات الأخرى القائمة من ذي قبل.

وأشار "لوكوك"، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر، يقومون بجهد كبير في ظروف غاية في الصعوبة.

من جانبه أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"أوتشا"، ينس لاركيه، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن المنظمات الإنسانية تحشد الهمم للوصول إلى أكثر الأشخاص حاجة إلى المساعدات، لمواصلة عملها في إنقاذ حياة أكثر من 117 مليون سيّدة ورجل وطفل عالقين في الصراعات وقابعين في براثن الفقر، وأولئك الذين يعانون من الكوارث والحالات الطارئة الناجمة عن تغيّر المناخ.

وأضاف "لاركيه"، أن إجراءات الإغلاق وحظر التجول والقيود على حركة الأفراد والبضائع هي جزء جوهري من استراتيجية إبطاء انتشار الوباء، ولكنها في الوقت ذاته عائق أساسي أمام الاستجابة الإنسانية.