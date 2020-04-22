عاجل.. إسبانيا تخفف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا خلال شهر

قال رئيس الوزراء الإسباني، إنّ حكومته تهدف لتخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لوقف تفشي كورونا في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، حسب ما ذكرت قناة "sky news عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفي 13 أبريل الحالي، بدأت إسبانيا وهي إحدى أكثر الدول تضررا من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت المواطنين في المنازل لأكثر من شهر، وعطّلت النشاط الاقتصادي.

ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي في أرقام الوفيات والإصابات الجديدة، سمحت السلطات لبعض القطاعات، بينها الإنشاءات والصناعة بالعودة للعمل، في خطوة أثارت انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون تفشي الوباء مرة أخرى.