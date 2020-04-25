"معاريف": "صفقة الأسري" بين حماس وإسرائيل تتقدم

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، صباح أمس، أن تقدماً كبيراً طرأ فى صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، فرغم وجود بعض العراقيل، فإن الصفقة فى طريقها للاكتمال.

وأكدت أن المستويات السياسية والعسكرية فى إسرائيل تجرى مشاورات ومداولات مكثفة ودائمة لإتمام صفقة تبادل أسرى، فضلاً عن كيفية تقديم تسهيلات لقطاع غزة، بهدف دفع عجلة الصفقة إلى الأمام.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تسعى إلى «صفقة شاملة»، أو صفقة تبادل أسرى كبيرة، بينما ترغب حركة حماس فى صفقة صغيرة أو جزئية.

وحذّر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أمس الأول، من أى خطوات أحادية ترمى إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن ذلك سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد جهود التوصل إلى سلام فى الإقليم. وحذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة «تشانج جيون» من عواقب ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محتلة، وقال فى كلمة خلال اجتماع عن بُعد لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية إن بلاده قلقة للغاية من الخطة الإسرائيلية المزعومة بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مما يعد مخالفة للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف «جيون»: «نحث الأطراف ذات الصلة على تجنب اتخاذ أى خطوات أحادية من هذا القبيل»، داعياً هذه الأطراف إلى الاستجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم التوتر.

وتابع «جيون» أنه يتعين على الأطراف ذات الصلة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والكف عن هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، مع اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المدنيين.