العزل المنزلي لـ35 شخصا من المخالطين لـ 7 حالات إيجابية بسوهاج

نفذت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، اليوم، بإشراف مباشر من الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، يرافقه الدكتور أحمد عزوز مدير الإدارة الصحية بسوهاج، وفرق الوقاية والترصد، حملة وقائية على الحالات الإيجابية بمدينة سوهاج والبالغ عددها 7 حالات إيجابية طبقا لنتائج التحليل المعملية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن فرق الترصد والوقاية قامت باستهداف 4 منازل، وتم حصر المخالطين للحالات الإيجابية، وفرض حجر صحي لهم داخل المنزل بعد أكدت التحاليل عدم وجود أي أعراض إصابة عليهم طبقا للمعايير التي حددها وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المخالطين للحالات الإيجابية 35 شخصا، وتم حصرهم وتم عمل كشوف بالأسماء وأرقام الهواتف وتتم المتابعة لهم بصفة دورية على مدار الساعة.

وأضاف "جميعه"، أنه تم تعقيم وتطهير المنازل من خلال لفرق المعدة لهذا الأمر، بينما قام المسؤلون بإدارة التثقيف الصحي بإعطاء محاضرات تثقيفية حول كيفية وقاية وحماية الأشخاص لأنفسهم من عدوى الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وقامت المديرية بشرح إجراءات العزل المنزلي للجميع والتنبيه بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوحدة المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الشأن، علما بأنه سيتم التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار الـ 14 يوما القادمة لمتابعة حالاتهم الصحية، وفي حالة ظهور أي أعراض على أي منهم سيتم توجيهه لتلقي الخدمة الطبية الملائمة.

وتم التنسيق مع مالك العقار والسكان للالتزام بهذه الإجراءات وتهيب مديرية الصحة جميع المواطنين بالتزام البيوت واتباع الإرشادات الوقائية.