الحلقة الأولى من مسلسل النهاية: التعليم ممنوع و"زين" مهدد بالفصل

بدأ المشهد الأول من الحلقة الأولى من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، الذي يجسد شخصية "على زين" وهو بمنزله الذي يسيطر على منزله أجهزة التكنولوجيا المتطورة في كل شئ، وتظهر زوجته والتي تجسد شخصيتها الفنانة ناهد السباعي وهي حامل، ليتحدث "زين" عن شعوره بالضيق من كذب وسائل الإعلام، ليعقبه مشهد آخر يوضح من خلاله أن الفنانة ناهد السباعي تعمل رئيسة البرج الشمالي.

وفي مشهد آخر نجد قوات الأمن تداهم منطقة للقبض على مدرس في صحبة مجموعة من الأطفال يلقي عليهم دروس تاريخ في مركز تعليمي دون تصريح، وعند محاولة هروب أحد الأطفال، يقوم أحد قوات الأمن بقتله.

وعن عمل "زين"، يظهر في مشهد يذهب فيه للعمل ليجد أنه مطلوب الحقيق معه بسبب القيام بأشياء دون علمهم، مما يجعله تحت تهديد الفصل النهائي من العمل.

يظهر الفنان عمرو عبدالجليل في مشهد آخر، ليبرز طبيعة عمله ببيع مواتير وأشياء إلكترونية، حيث تطلب منه الفنانة سهر الصايغ شراء بعض الأجهزة الإلكترونية لتساعدها في إصلاح تلف يوجد في مخ والدها.

ويذهب "زين" في مشهد آخر لمركز تعليمي متخفي عن عيون قوات الأمن لكي يقوم بتعليم مجموعة من الأطفال فوائد الطاقة.

لتنتهي الحلقة بمشهد اكتشاف الرئيس عزيز لغرض سهر الصايغ في شراءها للأجهزة الإلكترونية، برغبتها في صنع إنسان آلي ويذهب لمنزلها ويجد أنها قامت بصنع انسان آلي يشبه يوسف الشريف لتظهر سهر الصايغ من خلفه وتقوم بضربه على رأسه.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، ويعتبر المسلسل تجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.