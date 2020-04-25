فيديو.. محيي إسماعيل: مابقارنش نفسي بحد.. وممكن آخد "نوبل" في الأدب

قال الفنان محيي إسماعيل إنه كان يرغب في تقديم دور الفنان أحمد زكي في فيلم "زوجة رجل مهم"، "كان ممكن أعمله من زاوية تانية بشكل حلو.. ومكانش لازم أكون حلو علشان أعمل الدور، يعني عادل إمام اللي حلو؟".

وأضاف إسماعيل خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، "أنا عندي مقاييس شعبية رهيبة جدا.. وأنا عمري ماعملت حاجة تافهة".

وشدد إسماعيل: "لا أقارن نفسي بأحد.. ولكني هاوي في الأدب وبكتب حاجات عالمية، وممكن آخد جائزة نوبل في الأدب، ورواية المخبول متواجدة على الأمازون والغرب بيقروها وكل شهر بيجيلي فلوس".

وتابع إسماعيل: "روايتي الأولى تنبأت بالثورة وكتبتها من 20 سنة.. ليه محدش بيديني حقي؟".