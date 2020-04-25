فيديو.. محيي إسماعيل: أنا اللي علمت نور الشريف.. لكنه تفوق عليا

طالبت إيناس الدغيدي الفنان محيي إسماعيل بإهدائها رواية "جراح النفوس"، ووافق محيي إسماعيل وقال إنه سيكتب لها إهداء نصه: "إلى إيناس باشا المخرجة الجريئة التي تصدت وهي تعالج أفلامها لموضوعات خلت الإنسان يشغل مخه أكثر من اللازم علشان تكشف أسرار النفس البشرية".

وردت إيناس الدغيدي: "ميرسي ميرسي.. أنت معايا الفيلم الجاي وبطل وهبيع الفيلم باسمك وهتشوف يامحيي".

وأضاف إسماعيل خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان نور الشريف تعلم على يديه وهو من أدخله معهد التمثيل، "وهو تفوق عليا، لأن أوقات التلميذ بيتفوق على أستاذه".