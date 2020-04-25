دينا الشربيني بين الخيانة وفقدان الذاكرة في الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان

في أجواء من الغموض والإثارة، دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان، بجلوس "رقية"، التي تجسد دورها دينا الشربيني، مع زوجها "أمجد"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، ومربية طفلها "زينب"، التي تجسد دورها رجاء الجداوي، وظهرت الزوجة وهي تحمل رضيعها "يحيى" حديث الولادة، ثم تسقط من أعلى السرير بشكل مفاجئ.

وتتوالى الأحداث، حيث تظهر "رقية" داخل غرفة بأحد المستشفيات وتفيق من غيبوبة استمرت لمدة 4 أشهر، والتي تعرضت خلالها لحالة من فقدان الذاكرة التام الذي يصدمها بالواقع المحيط بها.

وخلال الحلقة، يتوجه "نادر" شقيق زوج "رقية" إليها داخل المستشفى، والذي يجسد دوره علي قاسم، ويوجه لها تهمة خيانة شقيقه المتوفي، حيث تسببت خيانتها في نشوب شجار بين عشيقها وزوجها انتهى بمقتل الاثنين داخل الفيلا الخاصة بالزوج.

"رقية"، لديها طفل واحد يدعى "يحيى"، يعيش في كنف جده لوالده، والذي يجسد دوره الفنان صلاح قابيل، والذي يتمنى الموت لزوجة ابنه التي تسببت في قتله بسبب خيانتها.

وانتهت أحداث الحلقة، بتذكر دينا الشربيني للموقف الأخير، الذي جمعها بزوجها "أمجد" قبل مقتله، والذي ظهر خلاله وهو يحاول خنقها بسبب خيانتها له.

مسلسل "لعبة النسيان" يعرض على MBC مصر الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 مساءً. وعلى MBC مصر 2 الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 2 عصرا والساعة 8 مساءً.

ويشارك في بطولة العمل كل من، دينا الشربيني، وصلاح قابيل، وأحمد صفوت، وعلي قاسم، وهديل حسن، ورجاء الجداوي.