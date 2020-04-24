خريطة القنوات الفضائية أول يوم رمضان.. لعبة النسيان ورامز مجنون رسمي

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

قناة الحياة

عرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيري" الساعة 10:15 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض مسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

قناة ON

عرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 7:45 مساءً، و"الاختيار" الساعة 9 مساءً، و"النهاية" الساعة 10:15 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

عرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "هنا القاهرة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الجريمة الضاحكة" الساعة 3 عصرًا، و"لخمة راس" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الكنز" الساعة 8 مساءً، و"تايه في أمريكا" الساعة 10 مساءً، و"الغواص" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "واحدة بواحدة" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "كامل الأوصاف" الساعة 4 مساءً، و"كيدهن عظيم" الساعة 7:30 مساءً، و"سرحان والكنز" الساعة 10 مساءً.

قناة MBC2

عرض فيلم The Last Samurai الساعة 12:30 ظهرًا، وApollo 13 الساعة 3:30 عصرًا، وGravity الساعة 6 مساءً، وInterstellar الساعة 8 مساءً، وOblivion الساعة 11 مساءً، وI Am Legend الساعة 12:50 بعد منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج "إغلب السقا" الساعة 7 مساءً، و"خلي بالك من فيفي" الساعة 9 مساءً.

قناة MBC مصر2

عرض برنامج "محدش فاهم حاجة" مع الفنان محمد ثروت الساعة 7 مساءً.

قناة القاهرة والناس

عرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.