الرحاب تنفي إقامة سحور جماعي.. والسكان: الصور لا تخصنا

أثارت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقامة سحور جماعي في الرحاب خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، غضب سكان المدينة، مؤكدين أن تلك الصور لا تخصهم.

وكانت "الوطن" نقلت الصور عن إحدى السيدات، التي نشرت الصور وزعمت حضورها للسحور، لافتة إلى أنه كان سحورا أسريا داخل كومباوند مغلق، وهي السيدة التي نفى سكان الرحاب معرفتهم بها، نافين ما زعمته.

وقالت رباب رجب، أدمن جروب اتحاد سكان مدينة الرحاب، إن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بها حديقة خارج السور، وهو الأمر الذي يثبت عدم انتمائها للمدينة، حيث لا توجد أية حدائق خارج أسوار مدينة الرحاب، كما أن شكل الإضاءة مختلف عن تلك الموجودة في الرحاب والمعتمدة على عواميد الإضاءة وليست الفوانيس.

السكان: الصور قديمة من 2019.. وفي مكان تاني

وأضافت لـ"الوطن" أنها تسكن في المدينة منذ حوالي 20 عامًا، ولم تر شكل الأسوار الموجودة في الصورة على الإطلاق، حيث يختلف شكل السور نهائيًا، موضحة كذلك أن مدينة الرحاب لا يوجد بها كومباوندات داخلية كما زعمت الصور المنتشرة، والمدينة عبارة عن كومباوند كبير مغلق بداخله مجموعة من الفيلات المتلاصقة أو العمارات السكنية.

وأكدت أن انتشار الصور سبب غضبًا كبيرًا لسكان المدينة، بسبب التزامهم الشديد بحظر التجول وإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإبلاغهم للشرطة عن أي مخالفات تحدث، والتي تقوم بدورها على أكمل وجه في تطبيق إجراءات حظر التجول وإغلاق المحال التجارية.

وتعددت التعليقات من سكان الرحاب، تعبيرًا عن غضبهم من الصور المنتشرة، والتأكيد على الالتزام بالحظر ونفي انتماء الصور للمدينة، مع التدليل بصور لسور المدينة المختلف عن الموجود في الصور المنتشرة، والتأكيد على أن الصور قديمة وتنتمي لأحد الأماكن الأخرى.

كما نفت صفحة "Al Rehab City Hall" الممثلة لجهاز مدينة الرحاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صحة صور إقامة سحور جماعي في المدينة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن مدينة الرحاب لم تشهد أي تجمعات من هذا القبيل، لافتة إلى أنه يجري تفعيل جميع قرارات وإجراءات الحظر بها، وأيضا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا.