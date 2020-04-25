الملابس الجاهزة: قدمنا دراسات لرئيس الوزراء لصنع المواد الخام محليا

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة كورونا على كل الأصعدة سواء الصحية أو الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "الحكومة اتخذت قرارات عشان تعالج المشاكل اللي نتجت عن الجائحة اللي بتعم العالم كله، وكانت الدولة أولت اهتاماما كبيرا جدا بالصناعة بشكل عام، لكن الحاجة إلى بنشكرهم عليها بشكل كبير إن الدولة عنيها على الحاضر وإزاي نقدر نعالج المشاكل اللي بنتعرضلها النهاردة كصناعات مصرية، وكذلك عنيهم على المستقبل".

وتابع: "كان الغرض الرئيسي من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين، إننا عايزين نستثمر الوضع الراهن اللي عايشين فيه ونحول المحنة لمنحة وهو فكر راقي وهايل ومحتاجين نفكر بشكل جيد من زمان قوي".

واستطرد: "غرض الاجتماع إننا نستورد بعض المدخلات اللي بنشتغل بيها على الصناعة بتاعتنا أو الصناعات الهندسية والمدخلات دي بتشكل عبء كبير جدا وضغط جامد جدا على العملة الأجنبية، نتيجة إننا تقريبا بنستورد من قيمة المنتج ما يوازي 30% كمدخلات إنتاج، والحكومة وجدت إننا ننتهز فرصة إن أغلب دول العالم اللي بيتم الاستيراد منها زي الصين بيمروا بظروف مختلفة نتيجة هذه الجائحة، ومش قادرين نجيبها من برا ولو جات بتييجي بأسعار كبيرة".

وأكد: "الحكومة شايفة وإحنا متفقين معهم إنها فرصة لن تتكرر خلال الظروف دي، وليه منعمقش صناعتنا المحلية ونستغنى عن بعض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج، ونوفر العملة اللي بتدفع في هذه المستلزمات طالما إحنا قادرين ننتجها محليا".

وأوضح: "عندنا مخطط مع وزيرة الصناعة وهي رغبة ملحة من الدولة ككل إننا نقدر، وعملنا مخطط وخلال سنتين هنوفر مواد يتم استيرادها، ففي السنة الأولى ممكن نوفر 15% من الـ 30% اللي بيتم استيرادهم، وبالفعل عندنا دراسات معمولة إيه هي المنتجات اللي ممكن نستعيض عن استيرادها من الخارج، ونقدر ننتجها محلية".

وأكد: "قدمنا الدراسات لمجلس الوزراء ووزيرة الصناعة واشتغلنا فعلا عليها من تاريخ انتهاء الاجتماع وفي السنة التانية هنقدر نوفر 10% أيضا وهيتبقى 5% تكلفتها أعلى، لكن هنقدر نخلصها في السنة الثالثة أو الرابعة وكلها صناعات لا تحتاج استثمارات كبيرة والدولة تقدر توفر أماكن لإقامة هذه الصناعات وهتقدر تدعم دراسات الجدوى لهذه الصناعات بالنسبة للشباب ووجود تمويل لهذه الصناعات".