شعبة الملابس الجاهزة: خصم 20% للأطقم الطبية وأسرهم بـ30 شركة

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن الشعبة دشنت مبادرة مع 30 شركة لتخفيض 20% على قيمة ما يشترى من هذه الشركات من قبل الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية وأسرهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدنمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC": "عملنا مبادرة من الشعبة مشارك فيها نحو 30 شركة من كبار شركات الملابس المحلية، وهي أقل شيء ممكن نقدمة للجيش الأبيض، ودي أول مبادرة هنعملها وهنكمل في مبادرات للقطاع الطبي".

ووأوضح أن "المبادرة تتلخص في 20% خصومات للعاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض والخدمات المعاونة، فيها العديد من الشركات".

واستطرد: "كل من يحمل كارنيه طبي أو كادر طبي يقدر ياخد نسبة الخصم بإبراز الكارنيه وهي للأطباء وأسرهم".