محيى إسماعيل يحرج إعداد "شيخ الحارة" بسبب عمره: جاتكم 60 نيلة

أحرج الفنان محيي إسماعيل فريق إعداد برنامج "شيخ الحارة والجريئة" وقال: "مكتوب محيى إسماعيل متصابي، إيه الهطل ده، ومش مقتنع أنه عنده 74 سنة، لا أنا عندي 79، بيكتبوا تاريخي غلط، جاتكم 60 نيلة تحنسوا بيها صحابكم".

وأضاف إسماعيل خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أمس، أنه يرى نفسه أجمل شاب وغير مسبوق حتى وإن وصل لسن الـ100 عام، موضحا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو من لقبه بـ"العبقري"، بعدما شاهد دوره في فيلم "الأخوة الأعداء"، "قال الولد ده عالجوه.. وقالهم أنتو عذبتوه أوي، وروحت قابلته وقالي إيه التمثيل العبقري ده".

وتابع إسماعيل: "لما أخد الجائزة من 11 نجم في فيلم الأخوة الأعداء أبقى عبقري ولما أمثل أفلام عالمية وأنا عندي 19 سنة أبقى عبقري.. أنا عبقري حقيقي ونجم صف أول وثاني وثالث، ولو السوق حقير ومقاييسه تافه أنا غير مسؤل عن المقاييس التافهة".