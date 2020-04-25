وزارة الزارعة: مراكز توريد القمح سهلت الوضع على المزارعين

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة قرارت تعظيم دور الجمعيات والتعاونيات الزراعية في الفترة المقبلة، وبدأت هذه الخطوة عن طريق تخصيص الجمعيات، لتجميع وتوريد القمح من المزارعين كلا في بلدته.

وأضاف القرش خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه الخطوة ستقصر الطريق كثير على المزارعين من توريدها إلى مراكز التجميع الرئيسية، حيث أن التجميع سيجرى عن طريق الجمعيات، ثم بعد ذلك يجرى نقلها عن طريق هذه الجمعيات إلى مراكز التوريد الرئيسة، حيث يستلمها لجنة ثلاثية مشكلة من وزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات، مشيرا إلى أن اللجنة تحدد كمية ونوعية الأقماح، ودرجة النقاء، والسعر، على أن يجرى دفع المستحقات المالية للمزارعين بعد 48 ساعة على الأكثر من عملية التوريد.

وتابع متحدث الزراعة، أن هذه الخطورة ستقضي على زحام وتكدس المزارعين في مراكز التوريد الرئيسة، اثناء عمليات التوريد، كما أنها قد قضت على فكرة الحلقات الوسيطة بين المزارعين ومراكز التوريد، وهذا سيعظم من إيرادات المزارعين وسيخفض الأسعار على المستهلكين، وهذا في كل المنتجات الزراعية وليس القمح فقط، حيث سيكون التوريد بشكل مباشر من المزارعين إلى الجمعيات والتعاونيات الزراعية القريبة منه.

وأشار القرش، إلى أن حجم الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام، قد وصلت إلى 3 ملايين و400 ألف فدان، ومتوقع أن يحقق نحو 9 ملايين طن من الأقماح، وتقرر أن يكون سعر الاْردب 700 جنيه، أي أنه أعلى من السعر العالمي، وذلك في إطار توجهات الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.