"إعلام القليوبية": الشباب المصري في حاجه ماسة لمشاهدة مسلسل الاختيار

أشاد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بمسلسل الاختيار الذي يعرض خلال شهر رمضان على قناة ON E، ويجسد حياة البطل الشهيد أحمد المنسي لأنه يعتبر ملحمة درامية وطنية وتجسيد حقيقي لبطولات العسكرية المصرية.

وأضاف مدير إعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أولى حلقات مسلسل الاختيار حققت مشاهدات كبيرة وتصدرت اهتمامات جروبات وصفحات التواصل الاجتماعي لأبناء محافظة القليوبية، الذين أشادوا بهذا العمل الدرامي الواقعي الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وأكد عرفة، أن الشباب المصري في حاجه ماسة لمشاهدة مثل هذه الأعمال الدرامية، ليتعرف على بطولات الجيش المصري ويقتدي باصحاب البطولات القومية والوطنية كنموذج أحمد المنسي وغيره من شهداء الواجب الوطني.