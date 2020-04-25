عرض الفيلم التسجيلي "موكب النصر" بمناسبة عيد تحرير سيناء على اليوتيوب

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، بعرض الفيلم التسجيلي "موكب النصر"، للمرة الأولى وذلك في الخامسة مساء اليوم، على قناتها باليوتيوب.

فيلم "موكب النصر" من إنتاج المركز القومي للسينما، سيناريو وإخراج سعد نديم، ومدير التصوير حسن التلمساني.

ويرو الفيلم قصص من بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة والتي أعادت للامة العربية كرامتها، كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذي جسد قوة ارادة الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، إلى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.

يأتي الفيلم في إطار عروض البرنامج الرقمي الرمضاني لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".