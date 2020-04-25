بريطانيا تقترب من تسجيل 20 ألف وفاة بفيروس كورونا في المستشفيات

تقترب بريطانيا من عتبة العشرين ألف وفاة بمرض كوفيد-19 وتصلها في وقت لاحق من اليوم السبت، عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة يوم أمس الجمعة بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة لتصل في الإجمال إلى 19506.

وتجاوز عتبة العشرين ألفا سيكون مزعجا بالنسبة للحكومة التي قال كبير مستشاريها العلميين باتريك فالانس في 17 مارس الماضي، إن إبقاء عدد الوفيات عند أقل من هذا الرقم سيكون"نتيجة جيدة فيما يتعلق بما نتمنى تحقيقه".

ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقال علماء إن معدل الوفيات لن يبدأ التراجع بسرعة إلا بعد بضعة أسابيع.

ومن المرجح أن يزيد العدد الإجمالي للوفيات بالآلاف بمجرد إضافة حصيلة تتضمن الوفيات في دور رعاية المسنين.

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة لقدرتها المحدودة على إجراء فحوص ولعدم تزويد العاملين في مجال الصحة بما يكفي من لوازم الوقاية الشخصية لحمايتهم عند مجابهة المرض، كما أن السلطات كانت أبطأ في فرض العزل العام مقارنة بنظرائها في أوروبا.