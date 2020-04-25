ألمانيا وإيطاليا وفرنسا يدعون إلى هدنة إنسانية في ليبيا

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ظهر اليوم، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الممثلة الخاصة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" ستيفاني توركو وليامز، أعربت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الخميس، عن الأمل مع بداية شهر رمضان أن تعيد أطراف النزاع في ليبيا وداعموها الخارجيون النظر في قرار مواصلة القتال في خضم تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) المدمر، الذي يلقي بظلاله الرهيبة على ليبيا.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أمس الجمعة، إن تركيا أوقفت تمويل جماعات مسلحة موالية لها في سوريا، لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا من أجل دعم صفوف قوات حكومة الوفاق الإخوانية في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.