رئيس جامعة أسيوط يهنىء السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنئ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، موجها تهنئته كذلك إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة الباسلة الذين كانوا ولا زالوا لا يتوانون عن التضحية بأنفسهم فداء للوطن ودفاعا عن أراضيه.

وفي تلك المناسبة الغالية من تاريخ الوطن وجه رئيس جامعة أسيوط، تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن في مختلف مراحل التاريخ ممن قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية حفاظا على أمن واستقرار الوطن وحماية لحدوده.

وأكد الدكتور طارق الجمال، أهمية احتفالات الدولة المصرية بانتصاراتها التاريخية وإحياء ذكراها، وذلك لتعريف الأجيال الناشئة بعظمة الوطن وما شهده من ملاحم وبطولات وطنية عظيمة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة المصرية واستقلال أراضيها وصد هجمات المستعمرين والمتآمرين عليها عبر مختلف العصور.

ووجه دعوته إلى جموع الشعب المصري الأصيل بوضع ما يحمله التاريخ المصري العظيم نصب أعينهم وذلك لتعزيز قيمة الوطن في نفوسنا وإعلاء مشاعر الانتماء المخلص والصادق له، واستلهام منه العزيمة والإصرار لمواصلة الجهد والعمل الطموح من أجل تحقيق التقدم والتنمية المنشودة لمصرنا الغالية وخلق غد أفضل للأجيال القادمة.