عمال مصر يهنئون الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ عمال مصر ومنظماتهم النقابية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة ولشعب مصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

وأكد اتحاد العمال، في بيان له، أن جميع العاملين سيظلون جنودا أوفياء في العمل والجهد من أجل التعمير والبناء داخل سيناء الحبيبة وخارجها.

وقال جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمال الذين يساهمون في إقامة المشروعات القومية وشاركوا القوات المسلحة في بناء قواعد الصواريخ خلال معركة التحرير والنصر المبين، سيواصلون جهودهم في تعمير أرض الفيروز الغالية.

وتحتفل مصر في 25 أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم في عام 1982 واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988.