محمود حافظ بعد ظهوره المميز في "الاختيار": بذاكر كويس والباقي على ربنا

ظهر الفنان محمود حافظ، في دور مميز بالحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، باعتباره أحد جنود الجيش المصري.

يتناول مسلسل "الاختيار"، قصة استشهاد البطل أحمد صابر المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وعن كوليس دوره، قال الفنان محمود حافظ، لـ"الوطن"، إنَّه دائمًا ما يجتهد بشأن الدور الذي يقدمه، بالاستعداد الجيد له من خلال المذاكرة وعدم الاستخفاف بأي دور يُسند إليه، مضيفًا: "أنا بنتمي لمدرسة ما يخرج من القلب يصل إلى القلب دون وسيط، عشان الجمهور يصدقني حتى لو كنت أقوم بلعب أدوار الشر، أحب أن يكون هناك لون خاص بي".

وأضاف "حافظ": "لا أرغب في تكرار نفسي في الأدوار التي أقوم بتجسيدها، حتى لا يشعر المشاهد بالملل مني، ولذلك اجتهد"، متابعًا "بذاكر كويس واعمل اللي عليا والباقي على ربنا"، مبديًا سعادته للمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسّد تضحيات خيرة رجال الوطن الذين يبذلون أرواحهم فداءً لهذا البلد والحفاظ على الأرض والعرض.

مسلسل "الاختيار" والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.