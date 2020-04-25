حافظ أبو سعدة: تركيا مستمرة في مد عملائها في المنطقة بالأسلحة

أدان حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات في مناطق الصراعات، مشيرا إلى أن استمرار الحرب في حد ذاته انتهاك لحزمة من الحقوق والحريات ويدفع ثمنها المدنيين والمنشآت المدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات وكافة مؤسسات الدولة التي تقدم خدمة للمواطنين.

وتابع أبو سعدة" لـ"الوطن": "يضاف إلى ذلك في الظروف الحالية، غلق كثير من الدول المطارات وبطئ الموانئ صعوبة تعويض المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الخاصة بالحياة اليومية، وتباطئ حركة التجارة العالمية، ونقص الإنتاج يزيد الأوضاع سوءا في مناطق النزاعات لاشك ويجعل حياة المواطنين شديدة الصعوبة".

وأضاف أنه في سوريا وليبيا، ترتكب تركيا الكثير من الجرائم بحق شعوب هذه الدول غير عابئة بمخاطر الوباء، أما في اليمن فإن إيران تستمر في دعم الحوثيين الذين يأججون الصراعات ويمدونهم بالأسلحة والصواريخ التي تزيد الأمور سوءا، حيث استمرار الإمداد بالأسلحة، رغم الظروف الراهنة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وانتشار الوباء، معلنا التضامن والانضمام لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب بوقف الحروب والنزاعات المسلحة، وتكريس الجهود من أجل مكافحة الفيروس الذي يهدد المجتمع الدولي بلا استثناء.