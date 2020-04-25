محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ38 لتحرير سيناء

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ38 لتحرير سيناء.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية أرض الفيروز، راجيا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية وأن يعينكم على الخير لمصرنا الحبيبة حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

كما بعث المحافظ بتحية اعتزاز وتقدير لرجال قواتنا المسلحة، الذين يحافظون على أمن واستقرار الوطن، بتضحيتهم بدمائهم الذكية وبكل غالٍ ونفيس في سبيل واجبهم المقدس وحماية الوطن والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه لتظل مصر دائما وطنا حرا أمنا.

وهنئ المحافظ الشعب المصري، وأهالي المنيا، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.