الأعلى للإعلام يفحص إعلان "قطونيل".. ولجنة الشكاوى ترفع توصياتها للمجلس

أكّد صالح الصالحي مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ اللجنة ستفحص إعلان شركة "قطونيل" الجديد لشهر رمضان على أن يبدي كل عضو باللجنة رأيه، ومن ثم تعلن اللجنة توصيتها إذا تأكّدت من وجود مخالفة.

وقال "الصالحي" في تصريح له إنَّ المجلس حريص على تطبيق كل البرامج والإعلانات الخاصة بموسم رمضان للمعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد وعدم بث أو نشر أي مواد مسيئة.

وأثار إعلان قطونيل جدلًا بعد عرضه أول أيام رمضان بسبب بعض المشاهد التي تضمنها وبعض الإيحاءات التي اعتبرها البعض خادشة للحياة ومخالفة لروحانيات الشهر الكريم.