انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية

شهد حي المنتزه أول انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في منطقة أرض سباهي شرق الإسكندرية، اليوم، دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسؤولو وحدة الإزالة والتدخل السريع في الحي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالٍ من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي، وانهيار أجزاء وتصدع أجزاء منه دون إصابات، ووضع الحي حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كل الأجزاء الآيلة للسقوط، حفاظا على حياة المواطنين والمارة.