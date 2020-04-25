تعافي 10 مصابين من كورونا بعزل ملوي بإجمالي 61 حالة شفاء

ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض فيروس كورونا اليوم السبت، إلى 61 شخصا بعد أن تقرر خروج 10 متعافين من مستشفى العزل بمركز ملوي بالمنيا، بينما توفيت الحال الثالثة لمسن مقيم بإحدى محافظات جنوب الصعيد.

وقال مصدر طبي إنه تقرر خروج 10 حالات من محافظات مختلفة بعد تمام شفائهما، وظهور نتائج العينات سلبية في مرحلتها الأخيرة ليصل إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 61 حالة، ووفاة 3 حالات.

وأضاف أن الحالات الموجودة داخل مستشفى العزل بملوي كانت تحولت من مختلف المحافظات، وليست قاصرة على محافظة المنيا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي جرى عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 - 2020 وحتى 22 - 4 - 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أية حالات إيجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.