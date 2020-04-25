نبيل الحلفاوي عن "الاختيار": يا أبطال مصر هذا الاحتفاء يشملكم جميعا

احتفى الفنان نبيل الحلفاوي، بأبطال وشهداء مصر من خلال الاحتفاء بمسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ووصف الحلفاوي الاحتفاء بالمسلسل بـ"التاريخي"، مشيرا إلى أنه تقدير لكل أبطال وشهداء مصر لأنهم في قلب الوطن.

وأضاف الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على "توتير": "الاختيار الاحتفاء به تاريخي، يا شهداء مصر ويا أبطالها هذا الاحتفاء يشملكم جميعا، لأن سببه ببساطة هو أنه أحدكم، يا أسرة المنسي، بطلكم مش منسي، اسمه محفور في قلوبنا، وفي قلب مصر".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.