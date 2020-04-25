وزير النقل: تغلبنا على الكثافات العالية بالمترو بالقطارات الإضافية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة والممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق تغلبت على الكثافات العالية بمختلف المحطات وداخل عربات القطارات بفعل الدفع بالقطارات الإضافية وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى زحام بالمحطات تزامنا مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك، مطالبا جموع الركاب بأتباع كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن أعمال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمترو والسكة الحديد مستمرة يومياً، موضحاً أن وزارة النقل حريصة على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين من خلال قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، مشددا على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين.

وأضاف وزير النقل، أن جميع أعمال تنفيذ مشروعات الوزارة في كافة المجالات تسير وفق جداول زمنية موضوعة ومحددة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من كافة المشروعات القومية خلال الشهور القليلة المقبلة، منوها بأن السكك الحديدية تشهد طفرة كبيرة من خلال توريد جرارات جديدة وعربات ركاب جديدة، إضافة إلى تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان.