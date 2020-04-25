بالفيديو.. هدوء بمحطات المترو ظهر اليوم

شهدت محطات مترو الأنفاق اليوم السبت، هدوءا تاما وقلة في عدد الركاب، واختفاء التكدس، ضمن إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعمل وزارة النقل والهيئة العامة لمترو الأنفاق، على زيادة عدد قطارات في خطوط المترو الثلاثة كي لا تشهد تكدسا من الركاب، خلال مدة التشغيل الحالية إلى 41 قطارا بدلا من 34 بزيادة 7 في الخط الأول.

وتأتي زيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 بزيادة 5، وتشغيل 5 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين إضافة إلى تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق، ما ساهم في عدم تكدس الركاب وعدم ظهور أي زحام في المترو.