أسعار الفاكهة اليوم الأحد 26-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأحد 26 أبريل الحالي، والتي تنوعت بين الموز والفراولة والجوافة والخوخ على النحو التالي:

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 32 جنيها.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 13 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.

الكانتالوب

وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.