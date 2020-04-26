حظك اليوم الأحد 26-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع أصحاب برج العقرب بالكثير من المميزات التي تجعلهم جذابين ومثيرين للاهتمام، مثل التركيز العالي، الشجاعة، الإخلاص، الولاء، والطموح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك نشاطا وحماسا وطاقة عاطفية وتحسن تنظيم جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.