حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بأن لديه إسلوبا عقلانيا في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العلاقات يساعدك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.