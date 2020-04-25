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ياسر جلال: أصبت في بطني بـ"خبطة نبوت" أثناء تصوير "الفتوة"

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خالد فرج
08:55 م | السبت 25 أبريل 2020
ياسر جلال

ياسر جلال

كشف النجم ياسر جلال عن إصابته بـ "النبوت" في بطنه، أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة ضمن أحداث مسلسله الجديد "الفتوة".

وقال جلال، لـ "الوطن"، إن هذا المشهد كان يجمعه بالفنان ضياء عبدالخالق، حيث وجه الأخير ضربة "النبوت" إلى بطنه، فأصيب بآلام مبرحة جراء هذه الضربة، ولكنه تحامل على نفسه وأكمل تصوير المشهد.

واعتبر بطل "الفتوة" أن مشاهد الأكشن هي الأصعب في تقديمها، بخاصة أنه يؤديها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير إلا في أضيق الحدود.

ويشارك في بطولة "الفتوة" مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.