ياسر جلال: أصبت في بطني بـ"خبطة نبوت" أثناء تصوير "الفتوة"

كشف النجم ياسر جلال عن إصابته بـ "النبوت" في بطنه، أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة ضمن أحداث مسلسله الجديد "الفتوة".

وقال جلال، لـ "الوطن"، إن هذا المشهد كان يجمعه بالفنان ضياء عبدالخالق، حيث وجه الأخير ضربة "النبوت" إلى بطنه، فأصيب بآلام مبرحة جراء هذه الضربة، ولكنه تحامل على نفسه وأكمل تصوير المشهد.

واعتبر بطل "الفتوة" أن مشاهد الأكشن هي الأصعب في تقديمها، بخاصة أنه يؤديها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير إلا في أضيق الحدود.

ويشارك في بطولة "الفتوة" مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.