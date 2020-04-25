محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات فرض الحجر الصحي على قرية الزعفران

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إجراءات فرض العزل الصحي على قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين سكان القرية.

وأشار المحافظ، إلى أن الجميع داخل القرية ملتزمون تمامًا بقرار فرض العزل، وتعاونهم مع رجال الشرطة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في اتخاذ قرار عزل القرية هو تقليل الحركة داخلها، للتأكد من سلامة وصحة الأفراد.

وشدد على أهمية المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم بالقرية، وتوافر كافة الأدوات اللازمة لذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، فضلًا عن رفع المخلفات بالسيارة المكبس، والتخلص منها بإرسالها إلى مدفن مطوبس الصحي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.