الحلقة الأولى من مسلسل ليالينا 80: إياد نصار يعود من الغربة ليشتبك مع زوجته

في أجواء الزمن القديم ونوستالجيا الماضي، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ليالينا 80، مشاهد من حقبة الماضي من أغاني وموسيقى وشوارع هادئة، ويؤدي إياد نصار شخصية "هشام" من الطبقة المستوطة خلال فترة الثمانيات، ويعود من غربته بالخارج في زيارة لزوجته، التي تؤدي دورها غادة عادل، للاطمئنان على ابنته، لتبرز رحلة الشخصية في المجتمع مع التغيرات التي طرأت على الحياه في تلك الحقبة.

وشهدت الحلقة خلاف بين هشام وزوجته، بسبب الأموال، لانها تتعمد استفزازه في مصروف البيت، وشراء سيارة بالأموال التي حولها لها، بدلا من إضافتها للحساب البنكي، تحسبا للزمن، وخلال الشجار مع الزوجة يظهر أنها لا تريده أن يعود من الغربة، وتظهر الدراما أنه أخطأت في تربية ابنتها، حيث إنها خرجت مع أصدقائها، ولم تعد إلى المنزل حتى وقت متأخر من الليل، دون أن يعرف والديها مكانها.

ومسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.