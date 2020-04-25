صراع على قلب هدى المفتي بين عمرو وهبة وعادل أنور في "فالنتينو"

مازال الدكتور عبدالعزيز، الذي يؤدي دوره الفنان "عادل أنور"، يحاول التقرب من نبوية أو "نانا" الفنانة هدى المفتي، في الحلقة الثانية من مسلسل "فالنتينو".

ولكن خلال الحلقة، ظهر طرف جديد للعلاقة، الشاب هاني، الذي يقوم بدوره عمرو وهبة، وهو أخو زميلتها نهى، الذي يحب نبوية، ويحاول بشتى الطرق أن يلفت نظرها، لكنها لا تفكر فيه.

وعلى الجانب الآخر، هناك صراع واضح بين مدارس "فالنتينو"، ومدارس البهاء، وتحاول دلال عبدالعزيز، مساعدة عادل إمام في الفوز بالتحدي بين المدرستين.

يذكر أن آخر أعمال هدى في فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، على رأسهم محمد الشرنوبي، وتامر هاشم.

"فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.