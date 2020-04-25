المفتي يوضح ما استند عليه لمنع صلاة الجماعة في ظل كورونا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحكم بعدم إقامة صلاة الجماعة والجمع، في ظل جائحة كورونا الحالية، جاءت مراعاة للمقاصد الشرعية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "نور النبي"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على شاشة "صدى البلد": "المقاصد الشرعية هي جواب عن سؤال كبير سأله العلماء، وقالوا لماذا جاءت الشريعة، وارتفعوا إلى أعمق من ذلك، وقالوا لماذا جاءت الشرائع جميعا، وأرسل الله الرسل إلى الإنسان في الأرض".

وتابع: "الجواب أنه بعد استقراء الشرائع، وتتبع لكل تفصيلاتها خلصنا إلى أن الشرائع جميعا، وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية، جاءت لتحقيق 5 مقاصد، وهي أن يحفظ الله تعالى على الإنسان دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله".

واستطرد: المقصد الأساسي الذي أجاب عنه العلماء إذا نظرت في المقاصد الـ5 كاملة، وقلت سؤال آخر، لماذا حافظ الله بشرعه الشريف عند نبينا محمد، وعند عيسى وموسى وهارون ونوح وآدم وكل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن.

وكذلك من لم يقصص الله عنهم، إذا قلت لماذا يحافظ الله بهذه الشرائع على هذه الأصول الخمسة ستجد أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الإنسان ودرء المفاسد عنه في العاجل والآجل.

وأضاف: من هذا المنطلق إذن فالإنسان هو المحور المكلف والأساس، فلا فائدة من تكليف إذا لم يكن هناك مكلف والمكلف هو الأساس وأشيع في أدبيات الفقهاء كلمات نورانية تجسد هذا المعنى، عندما قيل الساجد قبل المساجد، الإنسان قبل البنيان، إذن الشرائع مباناها على هذا المكلف إذن فلابد من المحافظة على الانسان.