شوقي علام يفتي بتعجيل إخراج الزكاة: النبي أخذها من عمه سنتين مقدما

أفتى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بجواز التعجيل بإخراج الزكاة نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها، حيث ذكر أن دار الإفتاء استقبلت الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، والفتوى مستقرة منذ القدم على جواز التعجيل بإخراج الزكاة، وقد حدث في عهد النبي عليه السلام، أنه أخذ من عمه العباس رضي الله عنه زكاة سنتين مقدما.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس، على شاشة "mbc مصر"، عبر فيديو "كونفرانس"، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم من أيام رمضان، وهو ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية منذ سنوات، "نحن أمام نازلة تحتاج إلى فقه آخر يتوافق مع الواقع والحاجة، وقد قمنا في دار الإفتاء المصرية بمواكبة الحدث بفتاوانا لحظة بلحظة وسخرنا أنفسنا لكي نقف مع الوطن وأبناء الوطن في هذه المحنة، ونبين أن النصوص الشرعية تستطيع أن تواجه المتغيرات وتعالج الأزمات الحاضرة".

وأوضح مفتي الجمهورية، أن فتاوى النوازل تحتاج إلى عقل مدرك للواقع، يستطيع إنزال النص الشرعي على الواقع الذي يكاد يكون متغيرا، والنص الشرعي ليس بعيدا عن الواقع.